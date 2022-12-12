В Великобритании назвали условие поставок дальнобойных ракет Украине

Опубликовано: 12.12.2022 19:03 , Обновлено: 12.12.2022

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил 12 декабря, что он будет “непредубежден” в отношении поставок Украине систем вооружения большей дальности, если Россия продолжит наносить удары по гражданским районам.

На вопрос в парламенте бывшего премьер-министра Бориса Джонсона о возможной поставке Киеву ракетных систем большей дальности для уничтожения или повреждения мест запуска беспилотников Уоллес ответил:

“Я постоянно пересматриваю системы вооружения, которые мы могли бы предоставить. У нас тоже есть в арсенале потенциальные системы вооружения, которые более дальнобойные. И если русские продолжат наносить удары по гражданским районам и попытаются нарушить Женевские конвенции, тогда я буду непредубежден, чтобы посмотреть, что мы будем делать дальше”.