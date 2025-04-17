В Ватикане заявили, что Папа Римский Франциск не будет лично вести пасхальную мессу

Опубликовано: 17.04.2025 09:51 , Обновлено: 17.04.2025

В среду, 16 апреля, стало известно о том, что Папа Римский Франциск не будет лично проводить традиционную пасхальную мессу в это воскресенье, 20 апреля. Как пояснили в пресс-службе Ватикана, вместо понтифика проводить это и другие пасхальные богослужения в этом году будут кардиналы.

Проводить богослужения Папе Римскому Франциску пока не позволяет состояние здоровья, сообщили в Ватикане. Понтифик всё ещё восстанавливается после продолжительного лечения - 38 дней он оставался в больнице Джемелли в Риме, где боролся с полимикробной респираторной инфекцией, перешедшей в двустороннюю пневмонию. Его выписали из больницы меньше месяца назад - 23 марта.

По данным Vatican News, после выписки из больницы состояние Папы “демонстрирует небольшое улучшение” как со стороны органов дыхания, так и общего физического состояния и его голоса. Сообщается, что Святой Отец продолжает лечение, респираторную физиотерапию, постепенно наращивает допустимые физнагрузки. По данным его пресс-службы, Папа может обходиться без кислорода в течение длительного времени, но по вечерам всё ещё пользуется дополнительным кислородом.

Планируется, что в Страстную пятницу литургию в соборе Святого Петра будет вести кардинал Клаудио Гуджеротти, префект Дикастерии Восточных Церквей. Тем же вечером кардинал Бальдо Рейна, генеральный викарий Папы Римского в Риме, возглавит Крестный путь в Колизее.

Вечером Великой субботы кардинал Джованни Баттиста Ре, декан Коллегии кардиналов, планирует возглавить пасхальное бдение, а главную пасхальную мессу в воскресенье должен будет провести кардинал Анджело Комастри, почетный генеральный викарий Его Святейшества в Ватикане.

Пресс-служба Ватикана не уточнила, будет ли сам понтифик присутствовать на пасхальных богослужениях.