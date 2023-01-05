В Ватикане начались похороны Папы Римского

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Опубликовано: 05.01.2023 13:32 , Обновлено: 05.01.2023

В Ватикане началась церемония прощания с Папой Римским Бенедиктом, который ещё при жизни ушел на покой, но частично сохранил титул с приставкой "на пенсии", или "на покое". Действующий Папа Римский Франциск попросил бога утешить Церковь и принять душу Папы Римского на пенсии Бенедикта.

“Сейчас мы в последний раз прощаемся с почетным Папой Бенедиктом и вверяем его Богу, нашему милосердному и любящему отцу”, - заявил он.

Затем гроб с телом Бенедикта под аплодисменты толпы унесли с площади обратно в собор Святого Петра, где он затем будет доставлен к месту своего последнего упокоения.

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Гроб из кипарисового дерева будет помещен в цинковый, а затем в наружный дубовый гроб. Бенедикт будет похоронен в склепе в гротах под базиликой по его собственной просьбе. Он скончался в возрасте 95 лет. Бенедикт был третьим Папой за всю историю Католической церкви (начиная с Целестина V) и первым за последние шестьсот лет (после Григория XII), кто отрекся при жизни от престола в Ватикане.