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Опубликовано: 11.11.2025 19:52 , Обновлено: 11.11.2025

В столице Польши состоялся ежегодный Марш независимости, приуроченный к 107-й годовщине восстановления государственности. По данным Варшавского центра безопасности, в мероприятии приняли участие около 100 000 человек, хотя, по оценкам издания Onet, число демонстрантов могло достигать 160 000.

Шествие началось после 14:00 с исполнения государственного гимна и двинулось от кольцевой развязки имени Дмовского в сторону Национального стадиона. Во главе колонны несли баннер с лозунгом «Одна нация, сильная Польша». По информации варшавских властей, колонна уяасьников растянулась на несколько километров.

Отличительной чертой нынешнего марша стало присутствие высших государственных лиц. В шествии лично участвовал президент Польши Кароль Навроцкий. «Я размахиваю бело-красным флагом. Мне это нравится», — заявил президент. Его присутствие, по словам директора Центра безопасности Ярослава Мишталя, стало причиной небольшой задержки начала мероприятия.

На марше также присутствовали ведущие политики оппозиционных партий: «Право и справедливость» (ПиС), включая ее лидера Ярослава Качиньского, а также представитель партии «Конфедерация», вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак. Последний в комментарии для Onet отметил, что этот марш может стать «одним из самых мирных в истории».





















“Суверенитет и национальные ценности”

Ранее в тот же день президент Польши Навроцкий выступил с торжественной речью у Могилы Неизвестного Солдата. В своем выступлении он сделал акцент на важности национальной идентичности, суверенитета и социальной справедливости.

«Польский крестьяне и солдат оставался верным национальным ценностям, несмотря на попытки навязать чуждые идеологии», — заявил президент, повторив слова исторического деятеля Мауриция Мохнацкого о том, что именно «национальная идентичность» позволила Польше пережить трудные времена.

Глава польского государства подчеркнул поддержку членства Польши в ЕС, но указал, что интересы страны и благополучие ее граждан должны быть приоритетом. Он выразил неприятие навязывания Польше иностранных идеологий, особенно в сфере образования, заявив: «Польский президент никогда не позволит нам снова стать павлинами и попугаями наций, пассивно повторяющими то, что исходит с Запада».

По данным столичных властей, мероприятие идёт спокойно. Участники использовали сигнальные ракеты и дымовые шашки, что, по словам директора Центра безопасности Ярослава Мишталя, является обычной практикой для этого события, хоть и запрещено законом. Сообщений о других инцидентах не поступало.

«Мы не получали никаких сообщений о каких-либо инцидентах. Было много пиротехники, но, похоже, это обычное явление на Марше Независимости», — заявил Мишталь на пресс-конференции.