В Украине заявили, что убили под Бахмутом 1100 россиян за неделю
В своем ежевечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 марта, что ВСУ убили более 1100 российских солдат за последние несколько дней в боях за город.
“Менее чем за неделю, начиная с 6 марта, нам удалось уничтожить более 1100 вражеских солдат только в Бахмутском секторе, что является невосполнимой потерей России, прямо там, под Бахмутом”, - сказал он.
Он добавил, что Россия также понесла 1500 “санитарных потерь”, что означает, что солдаты были достаточно тяжело ранены, чтобы не участвовать в дальнейшем сражении.
Тем временем министерство обороны России заявило, что за последние 24 часа ее войска убили более 220 украинских солдат в Донецкой области.
Независимого подтверждения потерь с той и другой стороны нет.
В свою очередь, командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский 13 марта утром объявил, что в Бахмуте продолжаются кровопролитные бои.
“Все попытки противника захватить город отражаются артиллерией, танками и другой огневой мощью”. По его словам, наёмники ЧВК “Вагнер” “атакуют с нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону украинских войск и продвинуться к центральным районам города”.
А основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин назвал бои в Бахмуте “жестокими, очень жестокими” и заявил, что “чем ближе мы к центру города, тем тяжелее борьба”.
Однако в Украине предложили не обращать внимания на заявления Пригожина, который “захватывал [Бахмут] так много раз, что его слова больше никого не интересуют”.