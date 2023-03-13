В Украине заявили, что убили под Бахмутом 1100 россиян за неделю

Опубликовано: 13.03.2023 10:48 , Обновлено: 04.07.2024

В своем ежевечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 марта, что ВСУ убили более 1100 российских солдат за последние несколько дней в боях за город.

“Менее чем за неделю, начиная с 6 марта, нам удалось уничтожить более 1100 вражеских солдат только в Бахмутском секторе, что является невосполнимой потерей России, прямо там, под Бахмутом”, - сказал он.

Он добавил, что Россия также понесла 1500 “санитарных потерь”, что означает, что солдаты были достаточно тяжело ранены, чтобы не участвовать в дальнейшем сражении.

Тем временем министерство обороны России заявило, что за последние 24 часа ее войска убили более 220 украинских солдат в Донецкой области.

Независимого подтверждения потерь с той и другой стороны нет.

В свою очередь, командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский 13 марта утром объявил, что в Бахмуте продолжаются кровопролитные бои.

“Все попытки противника захватить город отражаются артиллерией, танками и другой огневой мощью”. По его словам, наёмники ЧВК “Вагнер” “атакуют с нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону украинских войск и продвинуться к центральным районам города”.

А основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин назвал бои в Бахмуте “жестокими, очень жестокими” и заявил, что “чем ближе мы к центру города, тем тяжелее борьба”.

Однако в Украине предложили не обращать внимания на заявления Пригожина, который “захватывал [Бахмут] так много раз, что его слова больше никого не интересуют”.