В Украине заявили, что россияне "добровольно" покинут Бахмут. Когда?

Опубликовано: 12.07.2023 10:11 , Обновлено: 12.07.2023

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил в эфире всеукраинского телемарафона, что российские войска могут быть вынуждены сдать Бахмут практически без боя.

“Он (вариант - ред.) вполне вероятен. Сейчас делается очень много боевой работы, чтобы он стал еще более вероятным”, – заявил Череватый, передает ТСН.

Что касается расклада на поле боя в Бахмуте, то украинец признал, что снарядов больше у России. В то же время, по количеству солдат там паритет, но экипировка лучше у украинцев. Также по словам Череватого, у ВСУ в Бахмуте лучше разведка.

Тем временем, 12 июля представитель Генштаба Украины Андрей Ковалев отрапортовал об успехах ВСУ под Бахмутом.

“На направлениях Белая Гора - Андреевка и Белая Гора - Курдюмовка (южнее Бахмута - Ред.) имели кое-где успех, закрепляются на достигнутых рубежах”, - сказал пресс-секретарь Генштаба Украины.

В свою очередь, украинский военный эксперт Роман Свитан, выступая на 24 канале, предположил, что защитники Украины и не собираются окружать Бахмут. По его мнению, ВСУ используют полуокруженный город для уничтожения живой силы в количестве от роты до двух в сутки.

“Нужно двигаться не на окружение Бахмута, а двигаться вдоль высот, от Берховки двигаться в сторону Соледара по высотам, от Клещиевки и Бахмута - на юг в сторону Горловки, через Курдюмовку. И нужно это проделывать в районе Донецка”, - предположил он.

“Ожесточенные бои”

В свою очередь, подполковник “ЛНР” в отставке Андрей Марочко заявил, что юго-западнее Бахмута идут “ожесточенные бои”.

«Для огневой поддержки своих войск, противник ведет огонь из различных видов артиллерии, в том числе натовского калибра», - сообщил он.