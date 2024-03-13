В Украине в результате ракетного обстрела загорелась многоэтажка – десятки пострадавших, трое погибших

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Опубликовано: 13.03.2024 07:57 , Обновлено: 04.07.2024

Вечером 12 марта Кривой Рог в Днепропетровской области Украины подвергся очередному ракетному обстрелу. По информации, озвученной главой областной военной администрации Сергеем Лысаком, произошел взрыв, после чего в жилой девятиэтажке вспыхнул пожар. Количество пострадавших исчисляется десятками, не обошлось без смертей.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, спасательная операция в Кривом Роге была завершена к полуночи. К этому времени стало известно о трёх погибших, число раненых уточняется. По последним данным, их было 44, девятерых спасателям удалось достать из-под завалов. Среди пострадавших - девять детей.

Кадрами с места ЧП поделились украинские спасатели.

По словам Лысака, в больницах Кривого Рога продолжается борьба за жизнь восьми “тяжелых” пострадавших, в том числе, троих детей. О детях руководитель региона упомянул отдельно. По его словам, самым среди пострадавших оказались 2-месячный мальчик и 11-месячная девочка, среди тех, за чьи жизни сейчас борются врачи также есть четырёхлетний мальчик.

Всего, по данным региональных властей, было госпитализировано более двух десятков пострадавших.

Президент Украины Владимир Зеленский уже прокомментировал удар по Кривому Рогу, подчеркнув, что подобные трагические события происходят в стране на ежедневной основе.

“Каждый день наши города и села терпят подобные удары. Каждый день Украина теряет людей из-за российского зла. И не может быть пауз ни на день, ни на неделю или тем более на месяцы в поддержке, когда нужно просто защищать жизнь, просто спасать людей от террора”, - написал он в своём официальном телеграм-канале.

С российской стороны события в Кривом Роге официальные лица никак не комментировали.