В Украине сообщили об уничтожении российского судна под Херсоном

Опубликовано: 10.01.2023 13:48 , Обновлено: 10.01.2023

В утренней сводке украинский Генштаб сообщил, что ВСУ поразили российский военный катер. Там не уточнили при каких обстоятельствах это произошло. Однако позднее южное командование ВСУ дало объяснения.

“ВСУ поразили из артиллерии катер оккупантов на Днепре… Это произошло… в районе острова Белогрудов, поражение осуществлено артиллерийскими средствами”, - сообщил представитель сил обороны Таврического направления Евгений Ерин. Вероятно, именно об этом судне шла речь в утреннем сводке Генштаба Украины.

В министерстве обороны РФ информацию не комментировали. Также не известна модель военного катера, который был уничтожен, по словам представителей ВСУ.

Напомним, что летом в Крыму заметили десантные катера проекта 21820 “Дюгонь”. Это серия российских высокоскоростных десантных катеров на воздушной каверне для ВМФ России. Раньше такой катер уже был замечен у острова Змеиный. И это при том, что официально они не числятся в составе ВМФ РФ.

Впрочем, речь может идти о совсем небольшом десантном катере. В любом случае, в списке потерь россиян, который ведёт Генштаб Украины, было указано о новом потопленном судне РФ, цифра стала 17 (+1).

Напомним, что украинские и российские войска ведут бои на Кинбурнской косе, что находится в устье Днепра в Херсонской области. Удар произошел именно там. На данный момент, на полуострове находятся российские войска, а украинцы пытаются отбить косу. Но пока безуспешно.