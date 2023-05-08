В Украине сбили все "Шахеды", запущенные Россией в ночь на 8 мая

Опубликовано: 08.05.2023 09:44 , Обновлено: 08.05.2023

В Украине заявили, что уничтожили все 35 беспилотных летательных аппаратов "Шахед" иранского производства, запущенных Россией в ходе волны атак по всей стране рано утром в понедельник, 8 мая.

В своем утреннем отчете Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что Россия также нанесла 16 ракетных ударов по городам и регионам, включая Харьков, Херсон, Николаев и Одессу, а также 61 авиаудар. В нем также сообщалось о 52 случаях вражеских обстрелов и говорилось: “К сожалению, есть убитые и раненые среди гражданского населения, повреждены высотные здания, частные дома и другие объекты гражданской инфраструктуры”.

“Вероятность дальнейших российских ракетных и воздушных ударов по территории Украины остается высокой”, - говорится в отчёте.