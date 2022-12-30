В Украине сбили все "мопеды", которые ночью запустила Россия

Опубликовано: 30.12.2022 08:16 , Обновлено: 30.12.2022

Глава Киевской области Алексей Кулеба сообщил, что Россия ночью запустила иранские дроны-камикадзе, которые были нацелены на объекты энергетики.

По словам украинского чиновника, предварительно попаданий нет. ПВО сбили все. Однако сбитые дроны причинили ущерб, размер которого уточняется.

Также налет “мопедов” (так называют в Украине иранские БПЛА из-за характерного звука) был зафиксирован в Днепропетровской и Запорожской областях.

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