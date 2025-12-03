В Украине решили поднять зарплаты учителям на 50% в 2026 году. Это сколько?

Опубликовано: 03.12.2025 16:52 , Обновлено: 03.12.2025

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении госбюджет на 2026 год, который предусматривает значительное повышение зарплат для учителей на общую сумму 50%, сообщили украинские СМИ.

Согласно документу, заработная плата педагогов будет повышена в два этапа: на 30% с 1 января 2026 года и еще на 20% с 1 сентября. При этом в бюджете не заложено повышения окладов для военнослужащих, на что, по словам властей, нет средств.

В 2025 году зарплата учителей в Украине состоит из базового оклада и различных надбавок, поэтому точной суммы нет. Базовый оклад начинающего учителя стартует от ~8000 гривен (546 рублей). За выслугу лет доплачивают 10–30% от оклада, за классное руководство ещё 5–20%, а за проверку тетрадей, внеурочную работу могут добавить порядка 10–15%. Есть ещё доплата за престижность: от 5% до 30%.

Помимо этого, бюджетом установлен ряд социальных стандартов:

Минимальная зарплата вырастет с 8 000 до 8 647 гривен (с около 546 до 591 белорусского рубля по текущему курсу).

Общий прожиточный минимум увеличится с 2 920 до 3 209 гривен (~199 до ~219 BYN).

Для трудоспособных лиц он составит 3 328 гривен (~227 BYN) (было 3 028 гривен), а для лиц, утративших трудоспособность, — 2 595 гривен (~177 BYN) (было 2 361 гривен).

Тем не менее проект бюджета был представлен на фоне заявления президента Владимира Зеленского о том, что Украине для ведения войны в следующем году не хватает 60 миллиардов долларов. Общий объем расходов на оборону в бюджете-2026 заложен на уровне около 2,8 триллиона гривен (67 миллиардов долларов), что составляет более половины всех планируемых расходов.

Дефицит бюджета утвержден в размере 18,4% ВВП. При этом источники покрытия значительной его части, оцениваемой примерно в 19 миллиардов долларов, до сих пор не определены.