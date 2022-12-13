В Украине рассказали, как российские военные могут сдаться беспилотнику
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины 13 декабря заявили, что российские военные могут сдаться в плен украинскому беспилотнику.
Командование ВСУ в своих соцсетях опубликовало видеоинструкцию на русском языке.
«Дроны решено применить, чтобы сделать процесс взятия в плен более безопасным», — объяснили там.
Как сказано в видео, россиянам, которые решили сдаться в плен, нужно написать в Telegram проекту «Хочу жить». Именно там должны «предоставить дальнейшие инструкции и при необходимости сообщить координаты отправной точки», а также и время встречи с беспилотником.
После того, как российские военные придут в установленное место и назначенное время, им нужно будет установить с дроном визуальный контакт, поднять руки и идти за квадрокоптером. Летательный аппарат должен довести их до сдачи бойцам ВСУ.