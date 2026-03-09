В Украине предложили сократить декретный отпуск в 9 раз

Опубликовано: 09.03.2026 13:17 , Обновлено: 09.03.2026

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики рассмотрел вариант нового Трудового кодекса (законопроект №14386) и рекомендовал принять его за основу, говорится в выводах комитета от 4 марта. В законопроекте, в частности, предлагается существенное сокращение отпуска по уходу за ребенком (так называемого "декретного").

Не все в соседней с Беларусью стране поддерживают такое предложение. Согалсно ст. 150 проекта Трудового кодекса Украины, отпуск по уходу за ребёнком более быть сокращен с нынешних 3 лет до 4 месяцев.

Представители профсоюзов уже заявили, что это существенное ухудшение положения работников по сравнению с действующим законодательством, а Конституция запрещает сужение уже предоставленных гарантий и прав. К тому же в Украине недостаточно развита дошкольная инфраструктура, не хватает яслей и детских садов, утверждают там.

Однако нардепы, члены соответствующего комитета ВР, всё рано рекомендовали принять новый кодекс.