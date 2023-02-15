В Украине показали тот самый «Центр принятия решений»

🎥 Видео

Опубликовано: 15.02.2023 15:33 , Обновлено: 15.02.2023

Украинский журналист Дмитрий Комаров показал видео из «наисекретнейшего места в мире» — «Центра принятия решений», о котором постоянно говорят российские официальные лица и СМИ.

По его словам, оттуда украинские военные руководят обороной страны. Это «засекреченное место» в подземелье.

«Я сознательно называю это место “Центр принятия решений”, так как именно так наш враг называет такие места. И именно они — главная цель врага. Это Центр боевого управления», — рассказал Комаров.

При этом подчеркнул, что не может раскрыть, где и когда происходила съемка.

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Напомним, различные российские деятели, журналисты и официальные лица, не раз призывали ударить ракетами по «Центру принятия решений», при этом не называя конкретное место, которое имеют в виду. Многие подразумевали, что «центр» находится в Киеве на Банковой, 11 — в здании офиса президента Украины.