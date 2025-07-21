В Украине подсчитали, сколько миллиардов долларов не хватает ВСУ до конца года. Что пообещали Берлин и Лондон?

Опубликовано: 21.07.2025 20:00 , Обновлено: 21.07.2025

Новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль (до недавнего премьер) заявил, что его стране необходимо 6 миллиардов долларов, чтобы ликвидировать дефицит оборонных закупок в этом году.

На онлайн-встрече с западными союзниками Шмыгаль сказал, что эти средства позволят произвести больше беспилотников, которые помогут поддерживать линии обороны, усилить противовоздушную оборону и наносить больше ударов по территории России.

Зеленский призвал бомбить в России всё, что производит оружие

В свою очередь, Владимир Зеленский в соцсети X выступил с призывом заключить контракт на поставку “всех доступных и эффективных беспилотных перехватчиков”.

“Мы должны обеспечить значительное увеличение частоты и дальности ударов наших беспилотных летательных аппаратов по российским объектам”, - написал он.

“Все объекты в России, используемые Москвой для производства оружия, должны стать доступными для наших сил обороны. Это означает наращивание производства конкретных видов украинского оружия. Люди должны ясно видеть, что у Украины есть свои собственные ракеты”, - заявил украинский президент.

Зеленский добавил, что его цель состоит в том, чтобы в течение следующих шести месяцев довести долю вооружений отечественного производства в вооруженных силах Украины до 50%.

Что пообещали Берлин и Лондон?

Этим же днём глава Минобороны ФРГ Борис Писториус пообещал, что Германия поможет Украине получить пять систем Patriot «как можно быстрее». Конкретные сроки и стоимость поставки он не уточнил.

А министр обороны Великобритании настоял на усилении военной поддержки Украины. Для этого он объявил “50-дневную кампанию” по вооружению Украины.

Таким образом он решил использовать данные Трампом России 50 дней до “очень суровых” санкций, если та не пойдет на перемирие. Это должно произойти до 2 сентября.

Россия уже нарастила производство БПЛА до небывалых масштабов?

По оценкам аналитиков американского Института изучения войны, к ноябрю Россия может запустить до 2000 беспилотных летательных аппаратов за одну ночь.

По данным американского аналитического центра, использование Россией беспилотных летательных аппаратов-камикадзе для нанесения ночных ударов в июне и июле уже выросло в среднем на 31%.

Если эта тенденция роста сохранится, аналитики ожидают, что в ближайшие месяцы Россия сможет использовать до 2000 беспилотных летательных аппаратов за одну ночь.

Хотя ISW отмечает, что Россия не сможет выдерживать такие атаки каждую ночь, она может запускать большее количество беспилотников, за которыми последует серия атак меньшего размера.

Аналитики отметили, что западные инвестиции в разработку и производство беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков на Украине остаются критически важными для ее способности противостоять крупномасштабным ударам России. Потому что сама она с этой задачей за все годы боевых действий так и не справилась, оставаясь зависимой от поставок стран-союзниц.