В Украине под ракетный обстрел попал детский дом

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Опубликовано: 02.09.2024 10:02 , Обновлено: 02.09.2024

В ночь на понедельник, 2 сентября, украинские и российские военные обменялись ракетными ударами. В Украине самые разрушительные удары были нанесены по Киеву, Харькову, а также Сумам, где ракета угодила в здание детского дома. В России воздушной атаке ночью подвергся Белгород. Обе стороны заявили о пострадавших из числа мирных жителей.

Так, серьёзные последствия оказались у воздушной атаки на Сумскую область. Там одна из ракет угодила в здание, в котором размещались центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом. По предварительным данным местного МЧС, в результате атаки пострадали 18 человек, в том числе 6 детей.

Массированный обстрел минувшей ночью российские войска наносили и по столичном Киеву. По данным местной военной администрации, обломки сбитых снарядов упали в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах. Помимо загоревшихся авто, разбитых стекол в жилых домах, пожаров и повреждений нежилых зданий сообщается также о двух пострадавших - одного из них увезли в больницу.

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В числе прочего, пострадало здание Исламского культурного центра в Киеве. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. К счастью, обошлось без пострадавших.

Жители украинской столицы поделились в соцсетях видео момента “прилета” снарядов.

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В свою очередь Харьков подвергся атаке беспилотников. Там пострадало несколько частных домов,а также сообщается о повреждении железнодорожных путей.

Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, минувшей ночью над Украиной были сбиты 22 из 35 ракет (баллистических “Искандеров-М” и крылатых Х-101, а также 20 из 23 беспилотников типа Shahed-135/131.

Тем временем в российском Белгороде, по последней информации, озвученной утром губернатором области Гладковым, в результате двух воздушных атак ранения получили 11 мирных жителей, в том числе два ребёнка. В тяжёлом состоянии остаются пятеро пострадавших, в том числе двое детей.

Также сообщается о возгорании легковых автомобилей, пожарах, вспыхнувших в частных домах в Белгородском районе, выбитых окнах в жилых многоэтажках самого Белгорода.