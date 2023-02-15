В Украине опровергли прорыв россиян под Луганском

Опубликовано: 15.02.2023 19:03 , Обновлено: 15.02.2023

В Украине опровергли заявления Минобороны РФ о том, что россияне смогли прорвать оборону защитников. Россия направляет тяжелую технику и мобилизованные войска в Луганск, но не преуспевает в вытеснении украинских войск из этого района, заявил его губернатор Сергей Гайдай.

Он рассказал, что оборона Украины выдерживает российское наступление. “Там много обстрелов, авиация уже подключена. Атаки идут волнами с разных направлений”, - признался Гайдай.

“Те, кто распространяет информацию о том, что якобы наши силы обороны отступили за линию административной границы - это не соответствует действительности”, - уточнил глава Луганской области.

Ранее сегодня министерство обороны России заявило, что его войска прорвали украинскую оборону в части региона, но было неясно, к какому району они относятся. В нем говорилось, что украинские войска отступили с двух укрепленных линий на восточном фронте.

Офис Владимира Зеленского не подтвердил какое-либо отступление Украины, но заявил: “Ситуация в регионе остается сложной”.