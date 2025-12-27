В Украине очередной скандал. НАБУ раскрыла ОПГ прямо в Верховной Раде

Опубликовано: 27.12.2025 19:21 , Обновлено: 27.12.2025

В Украине в субботу начался новый коррупционный скандал, снова связанный с окружением президента Владимира Зеленского. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в Верховной Раде и офисе правящей партии «Слуга народа».

В НАБУ утверждают, что раскрыли схему, в рамках которой преступная группа, в которую входили депутаты, вымогала взятки в обмен на «нужное» голосование. Следователи провели обыски в офисах парламентских комитетов. НАБУ не разглашает имена подозреваемых.

Специальная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) поддержала действия следователей. Антикоррупционное бюро пообещало позже объявить, какие именно депутаты причастны к этой схеме.

Тем не менее, украинская пресса уже называет одну фамилию — депутата Юрия Киселя, близкого к окружению президента. Ранее издание «Страна.ua» сообщало, что НАБУ прослушивало Киселя более двух лет. По данным издания, следователи задокументировали его разговоры с Олегом Шефиром, а также выдачу зарплат депутатам в конвертах.