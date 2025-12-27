В Украине очередной скандал. НАБУ раскрыла ОПГ прямо в Верховной Раде
В Украине в субботу начался новый коррупционный скандал, снова связанный с окружением президента Владимира Зеленского. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в Верховной Раде и офисе правящей партии «Слуга народа».
В НАБУ утверждают, что раскрыли схему, в рамках которой преступная группа, в которую входили депутаты, вымогала взятки в обмен на «нужное» голосование. Следователи провели обыски в офисах парламентских комитетов. НАБУ не разглашает имена подозреваемых.
Специальная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) поддержала действия следователей. Антикоррупционное бюро пообещало позже объявить, какие именно депутаты причастны к этой схеме.
Тем не менее, украинская пресса уже называет одну фамилию — депутата Юрия Киселя, близкого к окружению президента. Ранее издание «Страна.ua» сообщало, что НАБУ прослушивало Киселя более двух лет. По данным издания, следователи задокументировали его разговоры с Олегом Шефиром, а также выдачу зарплат депутатам в конвертах.
- Сергей Шефир — давний друг, бывший бизнес-партнер и первый помощник президента Владимира Зеленского, один из самых влиятельных людей в его окружении.
- Юрий Кисель — украинский политик, не просто рядовой депутат, а влиятельная фигура во фракции правящей партии. Народный депутат Украины IX созыва от партии «Слуга народа» (избран в 2019 году). До избрания в парламент был известен как бизнесмен, преимущественно в сфере агропромышленного комплекса и торговли. Кисель также был членом комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.