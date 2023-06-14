В Украине объявили об уничтожении "правой руки" Кадырова депутата Госдумы Делимханова

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 14.06.2023 12:39 , Обновлено: 14.06.2023

В ночь на 14 июня в городе Приморск Запорожской области Украины был подорван кортеж Адама Делимханова, депутата Государственной думы России от Чечни, которого называют правой рукой Рамзана Кадырова. Украинские источники сообщили о "ликвидации" Делимханова, в Госдуме - о ранении, а сам Кадыров пообещал "щедрое вознаграждение" за информацию о местонахождении его "правой руки".

Первым информацию о “ликвидации” Делимханова обнародовал украинский политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов. По его словам, соратника Кадырова “задвухсотили” в ходе совместной операции подразделения артиллерии ВСУ и сил специальных операций - подразделения “Бандерлоги”.

Сазонов заявил, что вместе с Делимхановым с ходе спецоперации “в глубоком тылу противника” были убиты еще около 200 солдат. По его словам, их тела оперативно вывезли с месте спецоперации на 12 вертолетах.

“Пострадавших нет, даже скорая не приехала. Все тела вынесли на отвертки. За полчаса прибыло 12 досок. Чтобы сохранить секрет. Но какой секрет, для таких новостей разведка там оставалась до последнего”, - написал Сазонов на своей странице в соцсетях.

Информацию, озвученную украинским политологом лишь частично подтвердили в российской Госдуме. Как сообщило издание “Звезда” со ссылкой на пресс-службу ЛДПР, Делимханов, действительно, был ранен в так называемой “зоне специальной военной операции”, однако слухи о его смерти там опровергли.

Между тем, глава Чечни Рамзан Кадыров в своём официальном телеграм-канале днём 14 июня рассказал, что не может самостоятельно связаться с Адамом Делимхановым. Он обратился к украинской разведке с просьбой предоставить ему информацию о том, по каким именно позициям ночью был нанесён удар, в результате которого, предположительно, пострадал его соратник.

“Чтобы всё-таки я смог найти моего дорогого брата. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать”, - заявил Кадыров.

Отметим, что 12 июня Делимханов проводил встречу с белгородским губернатором Вячеславом Гладковым в присутствии представителей Росгвардии и Минобороны России. В ходе встречи обсуждалось направление в Белгородскую область подразделения чеченского батальона “Запад – Ахмат” - для “противодействия вылазкам украинских диверсантов”.