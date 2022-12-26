В Украине объявили о новом успешном контрнаступлении

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 26.12.2022 07:38 , Обновлено: 26.12.2022

Пока только неофициальные сообщения украинских источников говорят о том, что ВСУ завершили окружение населенного пункта Кременная в Луганской области. И что даже зачистили его. Его взятие откроет украинцам путь к освобождению Лисичанска.

Также украинские паблики пишут о том, что россияне начали отступление из Сватово.

“В Интернете уже гуляет карта с украинским флажком над названием «Кременная». Официальных подтверждений продвижения нет. Но должны быть какие-то хорошие новости сегодня”, - так прокомментровал появление радостной для Украины информации журналист Андрей Цаплиенко.

Российские военкоры отрицают сообщения украинских источников. Там заявили, что это «чушь и дичь», а на самом деле на данном направлении наступает армия РФ.

“Сегодня продолжились тяжелые позиционные бои. Артиллерия с обоих сторон не прекращала свою работу ни на минуту. Под Сватово наши войска продолжают идти в наступление. Темпы продвижения не высокие, но стабильные. Возвращаем метр за метром. Враг будет разбит, унижен и уничтожен, а Победа будет за нами”, - написал Борис Рожин, российский военкор.

Официально Генштабы воюющих сторон не комментировали сообщения о продвижении на линии Кременная-Сватово ни в ту, ни в другую сторону.

А глава Луганской области Сергей Гайдай буквально за несколько часов до сообщений о взятии Кременной говорил о стабильности на фронте.

“Пока все стабильно. Отражали наступления и в Стельмаховке, и в Белогоровке. Оккупанты постоянно обстреливают населенные пункты, которые были недавно оккупированы. По Невскому и Макеевке стреляют постоянно. Иногда и танки пытаются где-то прорваться. Могу сказать, что из Сватового “администрация” так называемых “ЛНР” уехала в Луганск”, — сообщил Гайдай.