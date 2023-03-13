В Украине обвинили "Оскар" в награждении "ручных болонок" из России
В Украине обрушились с критикой на Американскую киноакадемию после объявления победителей премии "Оскар-2023". Статуэтка за лучший документальный фильм ушла канадскому режиссеру Дэниелу Роэру за фильм "Навальный", в котором рассказывается об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального и его возвращении в Россию. Фильм "Навальный" обошел, в числе прочих, и украинский "Дом из обломков", рассказывающий о судьбе детей на войне.
Сразу после объявления победителей, на организаторов “Оскара-2023” обрушилась критика со стороны украинских чиновников, политиков, журналистов и блогеров. Так, депутат Верховной Рады Украины Макс Бужанский заявил, что Украина для “Оскара” “слишком брутальна”.
“Ручные болонки из среды российских либералов им намного комфортней в общении, надушенные, напомаженные, упакованные в вечернее платье или смокинг”, - заявил украинский депутат от партии «Слуга народа».
В свою очередь экс-депутат Сергей Высоцкий обвинил Американскую киноакадемию в “лицемерии и лишь декларируемой аполитичности”.
“Вот вам “Навальный” вместо украинской документальной ленты о детях войны или выступлении украинского президента”, - написал он на своей страничке в [соцсетях](http://<iframe src=“https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsergey.vysotsky%2Fposts%2Fpfbid0zB4ZhNxb98uB3bvh6DQG5ehLG1LZ9EyxRaNxv3PSWfSJCCXLNPDV5bW6tePPUAT4l&show_text=true&width=500” width=“500” height=“347” style=“border:none;overflow:hidden” scrolling=“no” frameborder=“0” allowfullscreen=“true” allow=“autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share”></iframe>).
В том, что организаторы “Оскара” отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении на церемонии, Американскую киноакадемию упрекнул и журналист Макс Назаров.
“Зеленскому отказали в обращении, но на главной киносцене - хорошие русские с иным посылом, иным акцентом”, - отметил он.
Журналист также акцентировал внимание на “удачном выборе цвета платья” супругой Алексея Навального Юлией, которая принимала “Оскар” на церемонии вместе со своей дочерью Дарьей и сыном Захаром.
“Красный (цвет), от которого даже организаторы “Оскара” отказались, чтобы избежать ассоциации с кровью и войной”, - заявил Макс.
В России победу фильма «Навальный» официально власти не комментировали.
К слову, прикоснуться к “Оскару” украинскому президенту все же удалось. Как сообщал Телеграф, в ноябре прошлого года американский актер и звезда Голливуда Шон Пенн приехал в Киев и отдал Зеленскому своего “Оскара” в качестве подтверждения веры актера в победу Украины.
Кто получил «Оскар» в 2023 году?
Между тем, триумфатором «Оскара» этого года стала фантастическая трагикомедия «Все везде и сразу», взявшая сразу семь статуэток.
Все победители «Оскара-2023»:
- Лучший фильм - «Все везде и сразу».
- Лучший актер - Брендан Фрейзер, «Кит».
- Лучшая актриса - Мишель Йео, «Все везде и сразу».
- Лучший международный фильм - «На западном фронте без перемен».
- Лучший режиссер - Дэн Кван и Дэниел Шайнерт, «Все везде и сразу».
- Лучший анимационный фильм - «Пиноккио» Гильермо дель Торо.
- Лучший актер второго плана - Джонатан Ке Кван, «Все везде и сразу.»
- Лучшая актриса второго плана - Джейми Ли Кертис, «Все везде и сразу».
- Лучшая оригинальная музыка - «На западном фронте без перемен», композитор Фолькер Бельтерманн.
- Лучшая оригинальная песня - Naatu Naatu, «RRR»
- Лучший оригинальный сценарий - «Все везде и сразу».
- Лучший адаптированный сценарий - «Женщины говорят».
- Лучший документальный фильм - «Навальный».
- Лучший игровой короткометражный фильм - «Ирландское прощание».
- Лучший документальный короткометражный фильм - «Заклинатели слонов»
- Лучшая анимированная короткометражка - «Мальчик, крот, лисица и лошадь».
- Лучшая операторская работа - «На западном фронте без перемен».
- Лучший грим и прически - «Кит».
- Лучший дизайн костюмов - «Черная Пантера: Ваканда навсегда».
- Лучшая работа художника-постановщика - «На западном фронте без перемен».
- Лучшие визуальные эффекты - «Аватар: Путь воды»
- Лучший звук - «Топ ган 2: Мэверик»
- Лучший монтаж - «Все везде и сразу».