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В Украине обвинили "Оскар" в награждении "ручных болонок" из России

В Украине обвинили "Оскар" в награждении "ручных болонок" из России
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В Украине обрушились с критикой на Американскую киноакадемию после объявления победителей премии "Оскар-2023". Статуэтка за лучший документальный фильм ушла канадскому режиссеру Дэниелу Роэру за фильм "Навальный", в котором рассказывается об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального и его возвращении в Россию. Фильм "Навальный" обошел, в числе прочих, и украинский "Дом из обломков", рассказывающий о судьбе детей на войне.

Сразу после объявления победителей, на организаторов “Оскара-2023” обрушилась критика со стороны украинских чиновников, политиков, журналистов и блогеров. Так, депутат Верховной Рады Украины Макс Бужанский заявил, что Украина для “Оскара” “слишком брутальна”.

“Ручные болонки из среды российских либералов им намного комфортней в общении, надушенные, напомаженные, упакованные в вечернее платье или смокинг”, - заявил украинский депутат от партии «Слуга народа».

В свою очередь экс-депутат Сергей Высоцкий обвинил Американскую киноакадемию в “лицемерии и лишь декларируемой аполитичности”.

“Вот вам “Навальный” вместо украинской документальной ленты о детях войны или выступлении украинского президента”, - написал он на своей страничке в [соцсетях](http://<iframe src=“https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsergey.vysotsky%2Fposts%2Fpfbid0zB4ZhNxb98uB3bvh6DQG5ehLG1LZ9EyxRaNxv3PSWfSJCCXLNPDV5bW6tePPUAT4l&amp;show_text=true&amp;width=500” width=“500” height=“347” style=“border:none;overflow:hidden” scrolling=“no” frameborder=“0” allowfullscreen=“true” allow=“autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share”></iframe>).

В том, что организаторы “Оскара” отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении на церемонии, Американскую киноакадемию упрекнул и журналист Макс Назаров.

“Зеленскому отказали в обращении, но на главной киносцене - хорошие русские с иным посылом, иным акцентом”, - отметил он.

Журналист также акцентировал внимание на “удачном выборе цвета платья” супругой Алексея Навального Юлией, которая принимала “Оскар” на церемонии вместе со своей дочерью Дарьей и сыном Захаром.

“Красный (цвет), от которого даже организаторы “Оскара” отказались, чтобы избежать ассоциации с кровью и войной”, - заявил Макс.

В России победу фильма «Навальный» официально власти не комментировали.

К слову, прикоснуться к “Оскару” украинскому президенту все же удалось. Как сообщал Телеграф, в ноябре прошлого года американский актер и звезда Голливуда Шон Пенн приехал в Киев и отдал Зеленскому своего “Оскара” в качестве подтверждения веры актера в победу Украины.

Кто получил «Оскар» в 2023 году?

Между тем, триумфатором «Оскара» этого года стала фантастическая трагикомедия «Все везде и сразу», взявшая сразу семь статуэток.

Все победители «Оскара-2023»:

  • Лучший фильм - «Все везде и сразу».
  • Лучший актер - Брендан Фрейзер, «Кит».
  • Лучшая актриса - Мишель Йео, «Все везде и сразу».
  • Лучший международный фильм - «На западном фронте без перемен».
  • Лучший режиссер - Дэн Кван и Дэниел Шайнерт, «Все везде и сразу».
  • Лучший анимационный фильм - «Пиноккио» Гильермо дель Торо.
  • Лучший актер второго плана - Джонатан Ке Кван, «Все везде и сразу.»
  • Лучшая актриса второго плана - Джейми Ли Кертис, «Все везде и сразу».
  • Лучшая оригинальная музыка - «На западном фронте без перемен», композитор Фолькер Бельтерманн.
  • Лучшая оригинальная песня - Naatu Naatu, «RRR»
  • Лучший оригинальный сценарий - «Все везде и сразу».
  • Лучший адаптированный сценарий - «Женщины говорят».
  • Лучший документальный фильм - «Навальный».
  • Лучший игровой короткометражный фильм - «Ирландское прощание».
  • Лучший документальный короткометражный фильм - «Заклинатели слонов»
  • Лучшая анимированная короткометражка - «Мальчик, крот, лисица и лошадь».
  • Лучшая операторская работа - «На западном фронте без перемен».
  • Лучший грим и прически - «Кит».
  • Лучший дизайн костюмов - «Черная Пантера: Ваканда навсегда».
  • Лучшая работа художника-постановщика - «На западном фронте без перемен».
  • Лучшие визуальные эффекты - «Аватар: Путь воды»
  • Лучший звук - «Топ ган 2: Мэверик»
  • Лучший монтаж - «Все везде и сразу».
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