В Украине на патриарха Кирилла завели уголовное дело, в России – присудили премию за «укрепление единства нации»

Опубликовано: 04.11.2023 14:41 , Обновлено: 04.11.2023

В субботу, 4 ноября, стало известно, что Служба безопасности Украины завела уголовное дело против патриарха Русской православной церкви (РПЦ) Кирилла за "оправдание вооруженной агрессии России против Украины". Одновременно с этим в России президент Владимир Путин присудил ему очередную премию - за "вклад в укрепление единства российской нации".

Служба безопасности Украины сообщила, что против патриарха Кирилла открыли уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110 - “посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины”;

ч. 3 ст. 436-2 - “оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников”;

ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 - “планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны”.

В СБУ отметили, что совместно с Офисом Генпрокурора “собрали доказательную базу на руководителя РПЦ Владимира Гундяева” (мирское имя патриарха Кирилла), который, по мнению украинской стороны “способствует вооруженной агрессии России и отрицает военные преступления”, одним из первых “публично поддержал полномасштабную войну против Украины” и “регулярно распространяет нарративы Кремля в виде онлайн-проповедей или собственных видеокомментариев”.

В СБУ обвинили Гундяева в том, что он “массово использует подконтрольные ему религиозные общины” РПЦ на территории России и представителей Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Украине “для распространения пропаганды” и пообещали предпринимать “комплексные меры по привлечению к ответственности” патриарха РПЦ.

Тем временем в пресс-службе Кремля накануне сообщили о присуждении Гундяеву премии Президента России 2023 года. За “вклад в укрепление единства российской нации” ему присвоили “почётное звание лауреата премии Президента”.

Отметим, что после начала войны в Украине против патриарха Кирилла персональные санкции помимо собственно Украины ввели также Великобритания, Канада и Чехия.