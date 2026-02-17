В Украине летчики F-16 из США и Нидерландов защищают небо над Киевом — Intelligence Online

Опубликовано: 17.02.2026 08:37 , Обновлено: 17.02.2026

Издание Intelligence Online утверждает, что в Украине сформировали эскадрильи из иностранных летчиков с опытом, которые призваны защищать небо над Киевом. Летают они на переданных украинцам F-16.

Экипажи состоят из пилотов с боевым опытом в Афганистане и на Ближнем Востоке. В эскадрильи также входят украинские летчики, но, по всей видимости, их не хватает. Такие интернациональные эскадрильи задействованы для отражения ракетных атак и налетов беспилотников.

При этом западные пилоты работают по временным контрактам на полгода в статусе специализированных подрядчиков, не имея официального положения в украинской военной иерархии и не фигурируя в списках личного состава.

Напомним, что Украина начала получать первые истребители F-16 от западных партнеров (Нидерландов, Дании, Норвегии) еще летом 2024 года. Однако точное количество переданных истребителей никогда не разглашалось. Известно, что коалиция из Нидерландов, Дании, Норвегии и Бельгии обязалась передать от 45 до 79 истребителей, а Нидерланды передали первые 24 самолета.

Одновременно на обучение отправили часть украинских пилотов, прошедших отбор, а также техперсонал. Уже тогда звучали новости о том, что некоторые иностранные пилоты из числа ветеранов изъявили желание отправиться в Украину.