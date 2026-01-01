В Украине 24 человека погибли после удара дронов по кафе прямо в Новый год

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Опубликовано: 01.01.2026 10:31 , Обновлено: 01.01.2026

На занятой Россией части Херсонской области Украины в новогоднюю ночь беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ударили по гостинице и кафе на побережье Чёрного моря. В результате атаки погибли не менее 24 человек, а ещё 50 пострадали.

Обновлено Удар, как утверждает российская администрация, был по новогодней вечеринке, где были мирные жители. Погиб ребёнок, ещё пять детей находятся в больнице.

Назначенный Россией глава администрации оккупированной части украинской области Сальдо обвинил в ударе ВСУ (Вооружённые силы Украины).

По его данным, атаку совершили 3 БПЛА. “Особый цинизм в том, что удар был нанесён после работы дрона-разведчика — почти под бой курантов. Из-за мощнейшего пожара спасти больше людей не удалось. Пожар ликвидировали только под утро”, — заявил он.





















Официально Киев не комментировал информацию об атаке. Неофициально же украинские военкоры в Телеграме предположили, что удар был по кафе, где собрались представители российской “администрации”, а также военные РФ.