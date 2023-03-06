В Турции самолет совершил экстренную посадку из-за экзотического фрукта

Опубликовано: 06.03.2023 08:52 , Обновлено: 06.03.2023

Пассажирский самолет Turkish Airlines («Турецкие авиалинии») совершил экстренную посадку из-за экзотического фрукта в грузовом отсеке, сообщил TRT Haber вечером 5 марта.

По информации издания, самолету, выполнявшему рейс Стамбул-Барселона, пришлось развернуться в небе над Болгарией и вернуться в аэропорт Стамбула из-за сработавших датчиков в грузовом отсеке.

При осмотре груза самолета, который без проблем приземлился в Стамбуле, выяснилось, что срабатывание датчиков вызвал экзотический фрукт дуриан, который при созревании издает тяжелый запах.

Пассажирам пришлось лететь в Барселону на другом самолете.

[info_b]Дуриан, один из фруктов Юго-Восточной Азии, известен как «фрукт со вкусом небес» и «адским» запахом, который он издает при созревании.[/info_b]