В Турции разбился самолёт с начальником ливийской армии

🎥 Видео

Опубликовано: 24.12.2025 07:43 , Обновлено: 24.12.2025

В Турции вечером 23 декабря разбился бизнес-джет с главой генштаба армии Ливии Мухаммедом Али Ахмедом Аль-Хаддадом. Гибель военачальника официально подтвердил глава правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба.

Авиакатастрофа произошла вскоре после вылета из столицы Турции Анкары, откуда начальник штаба ливийской армии возвращался из официальной поездки, в которой он встречался с министром обороны Турции Яшаром Гюлером и другими турецкими военачальниками. На борту самолета находились ещё четыре человека - командующий сухопутными войсками Ливии, директор управления военного производства, советник начальника штаба и фотограф из офиса начальника штаба, передало агентство Reuters.

Как сообщил министр внутренних дел Турции Али Йерликая, радиосвязь с правительственным бизнес-джетом пропала спустя 40 минут после вылета из аэропорта Эсенбога в Анкаре. Обломки самолета вскоре обнаружили недалеко от деревни Кесиккавак в районе Хаймана города Анкары.

Момент крушения попал на одну из камер видеонаблюдений.

Правительство национального единства Ливии объявило официальный трёхдневный траур по всей стране. Причины падения самолёта пока не называются.

Авиакатастрофа произошла на следующий день после того, как парламент Турции принял решение о продлении мандата на размещение турецких солдат в Ливии ещё на два года.

Турция, член НАТО, оказывает военную и политическую поддержку международно признанному правительству Ливии в Триполи. В 2020 году она направила туда военнослужащих для обучения и поддержки правительства, а позже достигла соглашения о демаркации морских границ, которое оспаривается Египтом и Грецией.

В 2022 году Анкара и Триполи также подписали предварительное соглашение о разведке энергоресурсов, против которого выступают Египет и Греция. Однако в последнее время Турция изменила курс в рамках своей политики «Единая Ливия», активизировав контакты и с восточной фракцией Ливии.