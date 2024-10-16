В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9

🎥 Видео

Опубликовано: 16.10.2024 11:34 , Обновлено: 16.10.2024

В среду, 16 октября, на востоке Турции произошло мощное землетрясение. Об этом сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

По данным турецкого агентства “Анадолу”, землетрясение зафиксировано в районе Кале турецкой провинция Малатья в 10:46 по местному времени. Очаг подземных толчков залегал на глубине более 10 километров.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 5,9. По их данным, подземные толчки почувствовали на себе не только жители Турции, но и соседней Сирии.

Сообщений о разрушениях и пострадавших пока не поступало, однако, в соцсетях уже начали публиковать видео, по которым можно наглядно оценить силу подземных толчков. Так, на одном из них видно, как от подземных толчков в одном из турецких офисов начала двигаться мебель, трястись входные двери, а сотруднику офиса пришлось экстренно покинуть здание.