В Турции произошло новое землетрясение, обрушилось 25 зданий

🎥 Видео

Опубликовано: 27.02.2023 17:00 , Обновлено: 27.02.2023

В турецкой провинции Малатья 27 февраля произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщили власти Турции. А в сети появились видео произошедшего.

Эпицентр толчков располагался в районе Йешилютр. В результате землетрясения обрушилось, как минимум, 25 зданий. Погиб 1 человек, 69 получили ранения.

Тем временем пользователи в Сети опубликовали несколько видео с места произошедшего. На кадрах видно, как здания рушатся за считанные секунды.

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Напомним, 6 февраля мощные землетрясения магнитудой 7,8 произошли на юго-востоке Турции и севере Сирии. Число жертв землетрясений превысило 50 тысяч человек.