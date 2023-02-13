В Турции от землетрясения погибли уже более 31 тыс. человек

Опубликовано: 13.02.2023 12:35 , Обновлено: 13.02.2023

Число жертв от землетрясений в Турции выросло уже до 31643 человека. Об этом власти страны сообщили 13 февраля.

В свою очередь власти Сирии в последний раз обновляли статистику по погибшим в пятницу 10 февраля. Подтвержденное число погибших там составляет 4574 человека. Это число включает более 3160 человек в удерживаемых оппозицией частях северо-западной Сирии, пишет CNN.

Разбор завалов продолжается.

В ООН прогнозируют увеличение числа жертв землетрясений в Турции и Сирии. В организации считают, что число погибших может достигнуть 50 тысяч человек.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. По словам президента Реджепа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года.

К слову, 12 февраля агентство АР сообщило, что в Турции задержали или выдали ордера на арест примерно 130 человек, вероятно причастных к строительству зданий, которые развалились в результате землетрясений и убили своих жителей.