В Турции начались беспорядки после ареста лидера оппозиции

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Опубликовано: 19.03.2025 17:50 , Обновлено: 19.03.2025

В Турции сторонники оппозиции вышли на улицы после известия об аресте 19 марта лидера оппозиции и конкурента президента Эрдогана - мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Полиция обвинила мэра и десятки высокопоставленных муниципальных чиновников в коррупции и связях с терроризмом.

На улицах в Анкаре и Стамбуле были зафиксированы первые столкновения пооетстубщмх с полицией.

Рано утром большое количество полицейских провели обыск в резиденции мэра, представителя оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП).

На опубликованном видео, на котором видно, как полицейские стучат в его дверь, Имамоглу клянется “стоять на своем и продолжать борьбу”.

“Я говорю это с глубокой скорбью: те, кто пытается узурпировать волю нашей нации, вынудили моих любимых полицейских — правоохранительные органы этой страны — принять участие в этом преступлении, собрав у порога 16 миллионов жителей Стамбула”, - заявил он.

Согласно информации CNN Türk, Имамоглу может быть задержан на четыре дня.

Председатель НРП Озгюр Озель и сопровождающая его делегация прибыли в дом Имамоглу в Сарыере, Стамбул. Озель осудил то, что он назвал “попыткой государственного переворота против нашего следующего президента”.

“Принятие решений от имени народа, использование силы для подмены воли народа или препятствования ей - это государственный переворот”, - заявил Озел на социальной платформе X.

Турецкое издание Hurriyet Daily News сообщило, что Имамоглу, скорее всего, не встретил бы серьезной конкуренции на первичных выборах в НРП, запланированных на 23 марта, которые должны были определить кандидата в президенты на выборах 2028 года.

Задержание мэра Стамбула последовало за недавним аннулированием Стамбульским университетом его университетского диплома из-за “нарушений при его получении”. Поводом для этого стал перевод Имамоглу в Стамбульский университет из учебного заведения на Северном Кипре в то время, когда оно ещё не было официально признано Турцией.

[inf]Согласно турецкому законодательству, кандидаты в президенты Турции должны иметь высшее образование.[/inf]

После задержания Имамоглу администрация губернатора Стамбула ввела четырехдневный запрет на проведение акций протеста и демонстраций по всему городу.

Движение метро до площади Таксим и проспекта Ватан в Фатихе, где Имамоглу содержится в полицейском участке, было приостановлено.

Все подъездные пути к проспекту Ватан были перекрыты, проход разрешен только после строгой проверки личности.

Вся полиция Стамбула была приведена в состояние повышенной готовности, все запланированные отпуска отменены.