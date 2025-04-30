В Тбилиси загорелся знаменитый "Дезертирский рынок"

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Опубликовано: 30.04.2025 10:51 , Обновлено: 30.04.2025

Утром, 30 апреля в центре Тбилиси рядом с железнодорожным вокзалом загорелся известный всем туристам "Дезертирский рынок". По предварительным данным, пожар быстро распространился на площади около 15 000 квадратных метров.

Пламя быстро охватило рано утром часть рынка, где в основном торгуют одеждой. В грузинской службе по чрезвычайным ситуациям заверили, что всё под контролем и пожар уже потушили. Но хотя работы по тушению пожара завершены, причина пожара остается неустановленной.

Леван Муселиани, глава пожарно-спасательных сил Тбилиси, представил обновленную информацию, заявив, что пожарные команды оперативно прибыли на место.

“Согласно информации, поступившей на горячую линию экстренных служб 112, пожар начался недалеко от железнодорожного вокзала Боржоми. Наши бригады прибыли незамедлительно. На данном этапе мы успешно локализовали пожар. Кроме того, для обеспечения их безопасности были эвакуированы пациенты из близлежащих клиник. Сейчас ситуация находится под контролем”, - заявил Муселиани.







