В Тайване из-за землетрясения магнитудой 6,1 покосились дома

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Опубликовано: 23.04.2024 08:32 , Обновлено: 01.04.2025

В Метеорологической службе Тайваня сообщили, что в понедельник на восточном побережье острова произошло более 80 землетрясений с максимальной магнитудой 6,3. Это привело к раскачиванию многих зданий в столице и эвакуации некоторых жителей.

Два здания в городе Хуалянь частично обрушились, некоторые жители были эвакуированы, а школам и офисам приказали закрыться из-за угрозы продолжения подземных толчков, пишет газета The New York Times. К утру вторника сообщений о пострадавших или погибших не было.

В основном подземные толчки затронули сельскую местность округа Хуалянь, который 3 апреля уже оказался в эпицентре землетрясения магнитудой 7,4. Тогда в одном из горных районов произошли оползни, дороги оказались перекрытыми. Многие здания в столице были повреждены. Землетрясение 3 апреля привело к гибели как минимум 17 человек, передаёт российская служба BBC.

После повторного землетрясения, которое произошло на днях, пожарная служба Хуаляня сообщила: здание гостиницы, которое пострадало ещё полмесяца назад, “заметно накренилось”. Некоторые очевидцы опубликовали видеоролики, как в жилых домах раскачивались люстры.

[info_b]Самое мощное землетрясение в истории Тайваня произошло в 1999 году, тогда погибли 2400 человек.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что сильное землетрясение произошло 18 апреля в Турции. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и чрезвычайным ситуациям, больше всего пострадала провинция Токат, однако, толчки ощутили и в других районах. Местные жители охотно выкладывали кадры раскачивающихся люстр в квартирах, а также печальных последствий землетрясения: несмотря на то, что о жертвах власти не сообщают, без разрушений зданий не обошлось.

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