В Таиланде из-за землетрясения магнитудой 7,7 обрушило строящийся небоскрёб, в Мьянме – автомобильный мост

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Опубликовано: 28.03.2025 12:34 , Обновлено: 28.03.2025

Сильнейшее землетрясение произошло 28 марта в Юго-Восточной Азии. Судя по сообщениям СМИ, сильнее всего оно затронуло Мьянму и Таиланд. Премьер-министр Таиланда ввёл режим чрезвычайного положения в столичном Бангкоке, а социальные сети наводнили видео и фотографии разрушительных последствий стихии.

Эпицентр землетрясения находился в центральной части Мьянмы, примерно в 50 км к востоку от города Монива. По предварительной оценке учёных, его магнитуда достигала 7,7. Подземные толчки были такими сильными, что их ощутили также жители китайских провинций Юньнань и Гуанси, граничащих с Мьянмой.

Информации о последствиях землетрясения из Мьянмы пока не так много. Это объясняется в том числе тем, что страна с 2021 года охвачена гражданской войной. Тем не менее, в соцсетях появились десятки видео, которые позволяют хотя бы отдалённо судить о ситуации в пострадавшем регионе.

Так, на одном из видео, опубликованному в социальных сетях, после мощного землетрясения обрушился автомобильный мост, соединяющий регионы Ава и Сагайн в Мьянме. На кадрах видно, что отдельные пролёты моста Старый Сагайн упали в реку Иравади. Речь о старом мосте, возведённом ещё британцами в 1934 году и восстановленном в 1954 году. Не так давно рядом были возведены новые мосты, а старый использовали как “дублёра”.

В сообщениях в социальных сетях из Мандалая, древней королевской столицы Мьянмы, в которой сосредоточены многие буддийские храмы и святыни, также можно увидеть разрушенные здания и обломки, разбросанные по улицам города.

























На другом видео из Мьянмы была показана обстановка в одном из аэропортов страны. Люди выбежали на взлётную полосу из здания аэропорта и уселись на асфальт - на фоне видно, как шатает и само здание аэропорта, и самолёты, расположенные рядом.

безусловно, не обошлось без обрушения жилых домов, а также повреждения проезжей части - асфальтное покрытие на некоторых частях не выдержало подземных толчков и на дорогах появились огромные трещины.













Между тем, в соседнем Таиланде последствия землетрясения оказались не менее разрушительными. Среди десятков видео, наводнивших соцети, выбиваются те, на которых запечатлён момент обрушения 30-этажного строящегося небоскреба на севере столичного Бангкока. На кадрах видно, как здание с башенным краном на крыше сначала начало качаться, а в какой-то момент просто сложилось вниз, до самого основания, вынудив строителей в спешке разбегаться подальше от стройплощадки.

По данным Associated Press, которое сослалось на местные власти, 43 строителя, работавших на этой стройплощадке, пропали без вести. Всего там было 50 рабочих и только семерым из них удалось сбежать - остальные, предположительно, оказались погребены под завалами. В настоящее время не месте ЧП уже работают спасатели и волонтёры.

Ещё один небоскрёб в Бангкоке также попал в объектив нескольких камер из-за необычных даже с учётом складывающихся обстоятельств видов: на кадрах видно, как шатающийся от подземных толчков небоскрёб фактически превратился в водопад. Вероятно, на верхних этажах здания расположены бассейны под открытым небом, так популярные в наше время при строительстве отелей и элитных апартаментов.