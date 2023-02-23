В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 7,2
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Таджикистане на границе с Китаем. Об этом в четверг, 23 февраля говорится в сводке китайского сейсмологического центра.
Эпицентр толчков находился на глубине 10 км на границе с китайским Синьцзяном, в 66 км от города Мургаба в Таджикистане и в 260 км от города Ош, Кыргызстан.
Данных о разрушениях и жертвах пока нет.
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр также зафиксировал мощное землетрясения на границе Таджикистана и Китая магнитудой в 6,8.
Тем временем в Сети появились видео произошедшего.
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Известно, что в стране проверяют сейсмостойкость высоких зданий в крупных городах. Особое внимание уделено новостройкам, возведенным в период с 2018 по 2022 годы. Проверка должна закончиться к 10 марта.
Отметим, в Турции число погибших в результате мощных землетрясений превысило 43,5 тыс. человек. Там арестовали 160 человек по обвинению в нарушении правил строительства после землетрясений.