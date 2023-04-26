В Свердловской области России сгорели сразу десятки домов

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Опубликовано: 26.04.2023 08:26 , Обновлено: 26.04.2023

В нескольких деревнях Свердловской области (Россия) 25 апреля произошел масштабный пожар. Огонь охватил более 100 домов. Об этом рассказали в МЧС РФ.

Так, днем 25 апреля в телеграм-канале ведомства написали, что в поселке Таежный загорелось 21 здание, из которых 16 жилых. Жителей эвакуировали. К месту происшествия для локализации пожара отправили 10 единиц техники и вертолет МИ-8.

По одной из версий — пожар произошел из-за вспыхнувшей сухой травы, по другой — огонь пришел из леса, передает Интерфакс.

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Через время стало известно о пожаре в поселке Сосьва. По данным МЧС, там загорелись отходы дерево производства и рядом расположенные строения. Пламя распространилось быстро и всего повредило 92 здания, в том числе жилых домов. Под завалами нашлиодного погибшего.

Спасатели продолжали тушить пожар и ночью 26 апреля.

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Как пишет Ura.ru, за сутки МЧС также работали в Первоуральске, Сосьве, Невьянске, Нижнем Тагиле, Кушве, Серове, Алапаевске и Новой Ляле.