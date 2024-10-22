В Судане сбили самолёт с российским экипажем

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Опубликовано: 22.10.2024 08:46 , Обновлено: 22.10.2024

Cилы быстрого реагирования (СБР) Судана вечером 21 октября сообщили о сбитом грузовом самолёте в регионе Дарфур на западе страны, где в настоящее время идёт активный межэтнический конфликт. По информации СБР, экипаж сбитого самолёта составляли граждане России.

[info_b]СБР - суданская военизированная организация, которая до 2023 года подчинялись правительству страны. Весной прошлого года вступила в вооруженный конфликт с действующей властью. В настоящее время возглавляется генералом Мухаммадом Хамданом Дагло, который выступил против монополизации власти в стране командующим вооружёнными силами Судана Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который де-факто является главой раздираемого внутренним конфликтом государства.[/info_b]

В соцсетях представители СБР распространили несколько видео, на которых можно заметить горящие обломки сбитого самолёта, окружённые военными. На одном из роликов военные продемонстрировали российские паспорта, якобы найденные среди обломков.

По информации источников СБР, речь идёт о грузовом самолёте ИЛ-76 с бортовым номером EX-76011, который принадлежал корпорации со штаб-квартирой в ОАЭ. За выполнение грузоперевозок в Дарфуре, по информации СБР, отвечала киргизская компания New Way Cargo Airline.

Информацию прокомментировали в российском посольстве в Судане. Там пока не получили однозначных подтверждений того, что на боту сбитого самолёта находились российские граждане.