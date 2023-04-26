На Кипре подожгли Российский центр науки и культуры — «Произошло два сильных хлопка»

🎥 Видео

Опубликовано: 26.04.2023 16:19 , Обновлено: 26.04.2023

В столице Кипра Никосии 26 апреля вспыхнуло здание Российского центра науки и культуры (РЦНК). Очевидцы утверждают, что в нее бросили коктейли Молотов, передает ТАСС со ссылкой на руководителя центра Алину Радченко.

По ее словам, «произошло два сильных хлопка» (в России так любят называть взрыв), загорелись стена и крыша.

«По данным очевидцев, в здание были брошены коктейли Молотова”, – заявила Радченко и добавила, что людей эвакуировали, полиция оцепила здание.

Позже стало известно, что пожар потушили, пострадавших нет.

Тем временем несколько видео с места происшествия опубликовали в соцсетях. На них видно большой черный дым и языки пламени.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/NOELreports/status/1651197778398248961”]

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/Ukraine_Twi/status/1651202692855758848”]

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/Anri__Tina/status/1651209371110522882”]