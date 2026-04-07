В Стамбуле неизвестные начали стрельбу у посольства Израиля

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Опубликовано: 07.04.2026 13:33 , Обновлено: 07.04.2026

Во вторник, 7 апреля, к здания израильского консульства в Стамбуле произошла перестрелка между неизвестными нападавшими и полицией. Турецкие СМИ сообщили как минимум о двух убитых нападавших, еще один человек задержан.

Сообщается также о раненых полицейских. Агентство Reuters пишет о трех погибших. В общем, данные о числе пострадавших пока разнятся.

Перестрелка произошла в районе Левент. Территорию вокруг консульства оцепили, на месте работают силовые структуры. Личности нападавших и их мотивы пока не установлены. Министр юстиции Турции Акин Гюрлек сообщил о начале расследования.

На опубликованных кадрах видно, как полицейские занимают позиции и открывают огонь. Нападавшие были вооружены винтовками.