В Стамбуле Мраморное море внезапно отступило на 15 метров
В Стамбуле, в районе Авджылар, Мраморное море внезапно отступило на 15-20 метров. Об этом сообщило NTV вечером 13 февраля. А в соцсетях появились фото и видео произошедшего.
По информации издания, когда море отступило примерно на 15 метров, появились «ранее невидимые скалы».
Многие связали уход воды с землетрясением в Турции. Однако ученые Обсерватории Кандилли объяснили, с чем это на самом деле связано.
По их словам, «это метеорологическое событие, вызванное перепадом давления».