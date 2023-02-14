В Стамбуле Мраморное море внезапно отступило на 15 метров

Опубликовано: 14.02.2023 09:33 , Обновлено: 14.02.2023

В Стамбуле, в районе Авджылар, Мраморное море внезапно отступило на 15-20 метров. Об этом сообщило NTV вечером 13 февраля. А в соцсетях появились фото и видео произошедшего.

По информации издания, когда море отступило примерно на 15 метров, появились «ранее невидимые скалы».

Многие связали уход воды с землетрясением в Турции. Однако ученые Обсерватории Кандилли объяснили, с чем это на самом деле связано.

По их словам, «это метеорологическое событие, вызванное перепадом давления».