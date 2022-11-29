В США завершили разработку "самого совершенного" бомбардировщика в мире

Опубликовано: 29.11.2022 21:21 , Обновлено: 29.11.2022

Военно-воздушные силы США запланировали представить общественности самый совершенный самолет, когда-либо созданный на это время. На его разработку было потрачено почти 203 миллиарда долларов.

Стелс-бомбардировщик B-21 Raider покажут на заводе Northrop Grumman в Палмдейле, Калифорния, в пятницу, 2 декабря. Бомбардировщик был разработан для выполнения дальних и в том числе ядерных миссий с использованием передовых стелс-технологий.

Представители Northrop назвали без ложной скромности B-21 “новаторским” и “технологическим совершенством”.

“B-21 является самым совершенным военным самолетом, когда-либо построенным, и является продуктом новаторских инноваций и технологического совершенства”, - заяиал вице-президент Northrop по сектору и генеральный менеджер Дэвид Янг.

В настоящее время в Палмдейле строятся шесть бомбардировщиков стоимостью около 2 миллиардов долларов за каждый. Ожидается, что они начнут летать в 2023 году. Военно-воздушные силы США и Northrop начали разработку бомбардировщика в 2015 году после того, как аэрокосмическая и оборонная компания выиграла контракт на проектирование и производство самолета.

Усовершенствованный самолет был назван в честь группы бомбардировщиков B-21 времен Второй мировой войны.