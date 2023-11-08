В США взорвался химический завод. Местные жители поделились видео

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Опубликовано: 08.11.2023 21:26 , Обновлено: 08.11.2023

В США взрыв вызвал крупный пожар на химическом заводе в Шеперде в штате Техас, подняв в небо огромные клубы черного дыма. Очевидцы поделились апокалиптичным видео в соцсетях.

Взрыв и последовавший за ним пожар произошли в среду утром на предприятии Sound Resource Solutions, которое производит растворители для клея и средства для удаления краски, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям округа Сан-Хасинто.

Джефф Харфилд, президент Sound Resource Solutions, сообщил во время брифинга для прессы в среду, что один сотрудник получил травму и находится на лечении от незначительных ожогов.

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“Службы экстренного реагирования проделали потрясающую работу. Они были очень осторожны. Они убедились, что все в безопасности”, - сказал он.

Однако пожар вынудил к эвакуации частной школы, а официальные лица распространили предупреждение о необходимости укрытия на месте в радиусе 8 километров. К 10:30 утра по местному времени этот радиус был сокращен до 1,6 километра.

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“На данный момент воздействие химического вещества, содержащегося в воздухе, неизвестно”, - заявили представители округа Полк. Полицейское управление Ливингстона аналогичным образом призвало своих жителей и предприятия укрыться на месте и отключить системы кондиционирования воздуха до дальнейшего уведомления.