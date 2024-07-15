В США в магазинах решили установить автоматы по продаже патронов

Опубликовано: 15.07.2024 08:08 , Обновлено: 15.07.2024

В США в продуктовых магазинах в Алабаме, Техасе и Оклахоме могут появиться автоматы по продаже боеприпасов, что вызвало неоднозначные чувства среди чиновников в этих штатах. Их установкой и обслуживанием решила заняться компания, специализирующаяся на таких продажах.

В компания American Rounds сообщили, что решили установить автоматы по продаже патронов по просьбам владельцев магазинов.

Для обеспечения безопасности автоматы будут использовать технологию искусственного интеллекта для сканирования личности клиентов. Устройства по продаже патронов будут сверять соответствие внешнего вида покупателей с их удостоверениями личности и возрастом.

В American Rounds рассказали, что в автоматах можно будет купить патроны как для пистолетов, так и для винтовок.

«Это мало чем отличается от открытия любого другого бизнеса», - рассказал генеральный директор компании Магерс в интервью CNN.

Бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами США (ATF) разрешило использование автоматов, сообщил телеканал CNN: «Для продажи боеприпасов федеральная лицензия не требуется. Однако коммерческая продажа боеприпасов должна соответствовать законам штата, а также всем применимым федеральным законам».

В генеральной прокуратуре штата Оклахома сообщили CNN, что «проверка законодательства штата показал, что эти аппараты являются законными».