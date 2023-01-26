В США собака застрелила хозяина

Опубликовано: 26.01.2023 07:50 , Обновлено: 25.01.2023

В американском Канзасе в собственном грузовике погиб мужчина. Его, скорее всего, застрелила собака.

Как сообщила местная полиция, собака наступила на ружье в кузове автомобиля, в результате чего оно выстрелило и попала в спину хозяину животного, пишет NBCnews. Мужчину нашли на переднем пассажирском сиденье.

Сотрудники скорой медицинской помощи, которые прибыли на место, провели сердечно-легочную реанимацию, однако спасти мужчину не удалось.

Полицейские также сообщили, что за рулем был знакомый умершего. Он не пострадал.

Правоохранители предполагают, что это был несчастный случай. Но расследование продолжается.