В США собака застрелила хозяина
В американском Канзасе в собственном грузовике погиб мужчина. Его, скорее всего, застрелила собака.
Как сообщила местная полиция, собака наступила на ружье в кузове автомобиля, в результате чего оно выстрелило и попала в спину хозяину животного, пишет NBCnews. Мужчину нашли на переднем пассажирском сиденье.
Сотрудники скорой медицинской помощи, которые прибыли на место, провели сердечно-легочную реанимацию, однако спасти мужчину не удалось.
Полицейские также сообщили, что за рулем был знакомый умершего. Он не пострадал.
Правоохранители предполагают, что это был несчастный случай. Но расследование продолжается.