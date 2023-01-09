В США симуляция предсказала победителя войны Китая и США из-за Тайваня

Опубликовано: 09.01.2023 11:51 , Обновлено: 09.01.2023

К концу конфликта по меньшей мере два американских авианосца оказались бы на дне Тихого океана, а современный военно-морской флот Китая, который является крупнейшим в мире, оказался бы в "руинах". К такому выводу пришли эксперты независимого Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в США.

Там провели одну из самых масштабных симуляций в виде военной игры, когда-либо проводившихся в отношении возможного конфликта вокруг Тайваня.

[info_b]Напомним, что этот остров с населением в 24 миллиона человек и дмюемократическис устройством Коммунистическая партия Китая считает частью своей территории. И это несмотря на то, что никогда не контролировала его. В свое время на Тайване скрылось правительство материкового Китая во время коммунистическоц революции и гражданской войны. В итоге, остров стал этаким демократическим Китаем в противовес авторитарно-коммунистическому материковому.[/info_b]

Эксперты в США читают, что китайское вторжение на Тайвань в 2026 году приведет к тысячам жертв среди китайских, американских, тайваньских и японских войск, и это вряд ли приведет к победе Пекина. Несмотря на превосходство, война за Тайвань может оставить вооруженные силы США в таком же искалеченном состоянии, как и китайские войска, которые они скорее всего разгромят.

CSIS провел военную симуляцию 24 раза, чтобы ответить на два фундаментальных вопроса: удастся ли вторжение и какой ценой? Вероятные ответы на эти два вопроса - “нет” и “огромны”, говорится в отчете CSIS.

“Соединенные Штаты и Япония потеряют десятки кораблей, сотни самолетов и тысячи военнослужащих. Такие потери нанесли бы ущерб глобальным позициям США на многие годы”, - говорится в докладе. Согласно большинству сценариев, ВМС США потеряют два авианосца и от 10 до 20 крупных надводных кораблей. Примерно 3200 американских военнослужащих будут убиты за три недели боев, что составляет почти половину того, что США потеряли за два десятилетия боев в Ираке и Афганистане.

Китай также сильно пострадает. Его военно-морской флот окажется в руинах, ядро его десантных сил будет разбито, а десятки тысяч солдат станут военнопленными, говорится в отчёте. По оценкам CSIS, Китай потеряет около 10 000 военнослужащих убитыми и потеряет 155 боевых самолетов и 138 крупных кораблей.

В то время как вооруженные силы Тайваня не будут сломлены, они сильно деградируют и будут брошены помогать пострадавшей экономике на острове без электричества и основных услуг, говорится в докладе. Армия острова понесет около 3500 потерь, и все 26 эсминцев и фрегатов в ее флоте будут потоплены, говорится в докладе.

Япония, вероятно, потеряет более 100 боевых самолетов и 26 военных кораблей, в то время как военные базы США на ее территории подвергнутся нападению Китая, говорится в докладе.

Однако власти США, хоть и заверили, что их армия будет участвовать в защите Тайваня, не верят в военное вторжение Китая на остров.

Дэн Грейзер, старший научный сотрудник по оборонной политике Проекта по государственному надзору (POGO), считает прямое китайское вторжение на Тайвань крайне маловероятным. Такая военная операция немедленно нарушила бы импорт и экспорт, от которых зависит само выживание китайской экономики, сказал Грейзер CNN, и прерывание этой торговли чревато ее крахом в кратчайшие сроки. По словам Грейзера, Китай полагается на импорт продовольствия и топлива, чтобы привести в действие свой экономический двигатель, и у них мало возможностей для маневра.