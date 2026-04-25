В США решили «ужесточить» смертную казнь

Опубликовано: 25.04.2026 11:59 , Обновлено: 25.04.2026

Администрация президента США Дональда Трампа добивается "ужесточения" смертной казни на федеральном уровне. Исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш поручил Бюро тюрем Министерства юстиции, которое отвечает за управление федеральной пенитенциарной системой страны, изменить действующий протокол исполнения смертной казни - в частности, включить в него "альтернативные методы" казни.

В США, где, как ив Беларуси, смертную казнь до сих пор официально не отменили и даже не ввели на неё мораторий, большинство смертных казней осуществляется правительствами штатов. Однако Дональд Трамп на исходе своего первого президентского срока в 2021 году возобновил эту практику и на федеральном уровне.

Тогда, после 20-летнего перерыва, в последние несколько месяцев пребывания Трампа в президентском кресле, были казнены сразу 13 федеральных заключенных - им ввели смертельные инъекции. Для сравнения - за предыдущие 50 лет на федеральном уровне было совершено всего три казни, сообщило Reuters.

Пришедший на смену Трампу Джо Байден ввёл мораторий на федеральные казни. Представитель Демократической партии за время своего президентства смягчил приговоры 37 из 40 мужчин, ожидающих казни в федеральной камере смертников. Исключение из этого списка Байден сделал лишь для троих:

Джохара Царнаева, осужденного в 2015 году за смертоносный взрыв на Бостонском марафоне;

Дилана Руфа, осужденного в 2017 году за убийство девяти прихожан в церкви в Южной Каролине;

Роберта Боуэрса, осужденного в 2023 году за убийство 11 человек в синагоге «Древо жизни» в Питтсбурге, штат Пенсильвания.

Все трое до сих пор остаются в стенах федеральной тюрьмы в ожидании исполнения смертного приговора.

Как только Трамп вернулся в Овальный кабинет, мораторий на смертную казнь был официально отменён. В настоящее время Министерство юстиции при его администрации добивается смертной казни для более чем 40 обвиняемых по всей стране. Ни одно из этих дел ещё не дошло до суда, а каждый из этих процессов может занять годы, но если решение о казне в итоге будет принято, то, каким образом приговор будет приведён в исполнение, остаётся открытым.

Бланш поручил Бюро тюрем включить в действующий протокол, предусматривающий смертную казнь через летальную инъекцию, дополнительные конституционные способы казни, которые и сейчас применяются, но лишь на уровне некоторых американских штатов. Это старый как мир метод расстрела, “классическая” казнь на электрическом стуле, а также новый метод - удушение газом, впервые примененный в Алабаме в 2024 году.

Фото иллюстрационное

Зачем США потребовалась альтернатива смертельным уколам?

США остаются одной из немногих западных стран, где до сих пор применяется смертная казнь. При этом общественная поддержка смертной казни среди американцев постепенно снижается, утверждает Reuters. Согласно соцопросам, до 52% американцев заявляют, что поддерживают смертную казнь в качестве исключительной меры наказания, в частности, для террористов. Но это самый низкий показатель за более чем 50 лет. Порядка 44% опрошенных сегодня выступают против смертной казни.

Между тем, смертельная инъекция остается наиболее распространенным методом казни в США. Проблема в том, что этот метод сопряжен с более высоким процентом неудачных случаев, а с препаратом, который обычно используют для этих целей, у пенитенциарной системы зачастую возникают проблемы.

Как правило, используют пентобарбитал, мощный барбитурат. Крупные фармацевтические компании отказываются продавать его тюремным системам из опасений, что препарат будет использоваться для казней, а это прямо противоречит запрету Европейского союза, что грозит санкциями. В результате тюрьмам США приходится обращаться к небольшим фармкомпаниям, занимающимся изготовлением лекарств по индивидуальным рецептам, которые готовы производить копии этих препаратов.

Это привело к тому, что в последние годы несколько штатов США вернулись к старым методам казни. Уже в пяти американских штатов применяется расстрел, при этом, по данным Центра информации о смертной казни, некоммерческой исследовательской группы из Вашингтона, штат Айдахо планирует принять его в качестве основного метода уже этим летом. В прошлом году в Южной Каролине была проведена первая за 15 лет казнь расстрелом.

В 2024 году Алабама стала первым штатом, где казнь проводилась путем закачивания азота в дыхательные пути через специальную медицинскую маску. По сути, осуждённого на смерть задушили медицинским образом. С тех пор этот метод был принят на вооружение в Арканзасе, Луизиане, Миссисипи и Оклахоме.

Однако возврат администрации Трампа к старым методам многие в США критикуют. Расстрел и электрический стул Кассандра Стаббс, директор проекта по вопросам смертной казни Американского союза гражданских свобод, назвала “жестокостью и неоправданным причинением сильной боли”.

В свою очередь сенатор Дик Дурбин, высокопоставленный член юридического комитета Сената, раскритиковал Министерство юстиции за возврат к старым практикам и назвал сам факт применения смертной казни “варварством”, “жестокой, аморальной и зачастую дискриминационной формой наказания”.

“Убийства, санкционированные государством, — это не справедливость. Эти действия останутся пятном на истории нашей страны”, - заявил сенатор.