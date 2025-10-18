В США начались массовые протесты

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Опубликовано: 18.10.2025 20:51 , Обновлено: 18.10.2025

В США начались очередные протесты против Дональда Трампа под названием «Нет королям». Организаторы митингов и шествий во многих городах США заявили, что на улицы по всей стране выйдет до 2,5 миллионов человек.

Всего запланировано около 2600 митингов в крупных и малых городах по всей территории США, организованных сотнями общественных организаций. Митинги также прошли в крупных городах Европы, где сотни американцев скандировали лозунги и размахивали американскими флагами.

Это уже третье подобное мероприятие после вступления Трампа в должность президента. Участники протестов таким образом выражают неодобрение растущему авторитаризму и обеспокоенность будущим американской демократии.













Организаторы протестов обвинили Трампа во все более милитаризованном и авторитарном режиме. Масштабные рейды и развертывание национальной гвардии в штатах, возглавляемых демократами, усилили возмущение после первоначальных протестов ”Без королей” в июне.

Потому субботний митинг в Нью-Йорке в октябре стал одним из самых масштабных протестов. Гигантский баннер с надписями «Нет королям» и «Люди важнее миллиардеров» нелси на марше в Мэдисон-сквер-гарден. Демонстранты скандировали в мегафоны лозунги «Вот как выглядит демократия» и «Нет ненависти, нет страха — иммигрантам здесь рады», сообщил телеканал CNN.

Естественно, что Демократическая партия США поддерживает протесты. А вот лидеры Республиканцев попытались представить участников субботних протестов “экстремистами”, “коммунистами” и “антиамериканистами”.

В свою очередь, Трамп уехал из Вашингтона во время протестов, отправившись в свою резиденцию в Мар-а-Лаго во Флориде.

Протесты проходят на фоне приостановки работы федерального правительства, из-за того, что законодатели от Республиканской партии и Белый дом вступили в противостояние с демократами из-за законопроекта о бюджете.