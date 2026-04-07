В США призвали остановить Трампа: «Крайне больной человек»

Опубликовано: 07.04.2026 17:59 , Обновлено: 07.04.2026

В Конгрессе США законодатели от Демократической партии отреагировали на угрозу Трампа уничтожить иранскую «цивилизацию», если власти страны не выполнят его требование полностью открыть Ормузский пролив в установленный им срок.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил: «Он крайне больной человек. Каждый республиканец, который отказывается присоединиться к нам и проголосовать против этой бессмысленной войны по собственному желанию, несёт ответственность за все последствия этой чертовщины».

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис сказал так: «Конгресс должен немедленно положить конец этой безрассудной войне в Иране, прежде чем Дональд Трамп ввергнет нас в Третью мировую войну. Пришло время каждому республиканцу поставить патриотический долг выше партийной принадлежности и остановить это безумие. Довольно».

Как Трамп угрожал Ирану из-за блокады Ормузского пролива

Впрочем, президент США уже не раз выдвигал ультиматумы, а потом сам их отменял:

21 марта: Трамп выдвинул 48-часовой ультиматум Ирану открыть Ормузский пролив или столкнуться с атаками США на его электростанции.

23 марта: Трамп откладывает свой ультиматум на пять дней, ссылаясь на прогресс в якобы состоявшихся переговорах с Тегераном.

26 марта: Трамп устанавливает новый 10-дневный срок, истекающий в 20:00 6 апреля.

4 апреля: Трамп заявляет, что у Ирана есть 48 часов на заключение сделки, подтверждая срок 6 апреля.

5 апреля: Трамп, похоже, переносит срок еще на один день, на вечер 7 апреля, заявляя, что у Ирана «не останется ни одной электростанции… [или] моста», если его лидеры «ничего не предпримут» к этому времени.

Позже, 5 апреля, Трамп, по всей видимости, устанавливает точный срок, написав в социальных сетях: «Вторник, 20:00 по восточному времени!»

6 апреля: Трамп заявляет журналистам, что его последний срок является окончательным, и он «крайне маловероятно» его отложит. Он говорит, что Иран можно «уничтожить» за «одну ночь».

7 апреля: Трамп усиливает свою риторику, заявляя, что «сегодня ночью погибнет целая цивилизация», в сообщении, опубликованном примерно за 12 часов до установленного им срока.

Великобритания запретила США использовать свои базы для ударов по энергетике Ирана

Тем временем власти Великобритании разрешают использовать свои военные базы американскими ВВС (Военно-воздушными силами США) только для ударов по военным целям в Иране. Такой вывод можно сделать из ответа Даунинг-стрит.

На вопрос о том, что Великобритания откажет Дональду Трампу в использовании баз Королевских ВВС для любых ударов по иранским мостам или электростанциям, представитель заявил, что Даунинг-стрит не будет давать «постоянных комментариев» о действиях США, включая использование ими британских баз, сообщает The Guardian.

Однако представитель добавил, что «наша позиция по этому вопросу не изменилась» и что соглашение об использовании США британских баз было заключено в том, что это необходимо для «коллективной самообороны региона, включая оборонительные операции США по ослаблению ракетных установок и возможностей, используемых для атаки кораблей в Ормузском проливе».

Однако представитель отказался сообщить подробности о том, как правительство обеспечит использование британских баз американцами только для «оборонительных операций».

Эд Дейви, лидер британских либерал-демократов (партии Либеральные демократы), предупредил премьера страны Кира Стармера, что, не занимая жесткую позицию, он рискует «допустить использование британской земли для совершения военных преступлений».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ночью со вторника на среду цивилизация Ирана может исчезнуть, если власти этой страны не разблокируют Ормузский пролив.