В США прибыли украинские пилоты для оценки умения летать на F-16

Опубликовано: 05.03.2023 10:55 , Обновлено: 05.03.2023

Два чиновника Конгресса и высокопоставленные американские госслужащих сообщили на условиях анонимности, что два украинских пилота в настоящее время проходят оценку в Соединенных Штатах, чтобы определить, сколько времени может потребоваться, чтобы обучить их летать на штурмовиках, включая истребители F-16, передает NBC.

По словам официальных лиц, навыки украинцев оцениваются на тренажерах на военной базе США в Тусоне, штат Аризона, и вскоре к ним могут присоединиться еще несколько их коллег-пилотов. Власти США одобрили прибытие еще до 10 украинских пилотов в США для дальнейшей оценки уже в этом месяце, сообщили официальные лица.

Официальные лица заявили, что эти усилия преследуют две цели: улучшить навыки украинских пилотов и оценить, сколько времени может занять надлежащая программа обучения.

Два чиновника Белого дома подчеркнули, что это не учебная программа, и заявили, что украинцы не будут летать ни на каких самолетах во время своего пребывания в США. Они заявили, что пилоты будут использовать симулятор, который может имитировать полеты на различных типах самолетов, и они подчеркнули, что нет никаких новостей о решении США предоставить Украине F-16, помимо того, что высокопоставленный политический чиновник Пентагона сообщил Конгрессу на прошлой неделе.

Ранее Колин Кал сообщил Комитету Палаты представителей по вооруженным силам, что США не принимали решения о предоставлении F-16. Он также сказал, что США “не начали обучение на F-16” и что сроки поставки F-16 “по сути те же”, что и сроки обучения, около 18 месяцев.

“Таким образом, вы на самом деле не экономите свое время, начиная обучение на ранней стадии нашей оценки, - сказал Каль, который является заместителем министра обороны по политике. - И поскольку мы не приняли решения предоставить F-16, как и наши союзники и партнеры, нет смысла начинать обучать их системе, которую они, возможно, никогда не получат”.