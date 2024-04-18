В США побили мировой рекорд по танцам на пуантах - одновременно станцевали 353 балерины

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Опубликовано: 18.04.2024 13:42 , Обновлено: 18.04.2024

Сотни балерин в белых пачках и с туго уложенными волосами собрались в среду, 17 апреля, в отеле Plaza в Нью-Йорке, чтобы побить мировой рекорд по танцам на пуантах. И им это удалось!

Инициаторами шоу стали организаторы крупнейшего в мире международного стипендиального балетного конкурса Youth America Grand Prix, в котором ежегодно могут принимать участие юные танцоры в возрасте от 9 до 19 лет. В этом году организация отмечает своё 25-летие и помимо традиционных представлений в крупнейшем культурном центре города, Линкольн-центре, решила устроить и такой необычный перформанс.

По данным агентства AP, всего в шоу поучаствовали 353 балерины в возрасте от 9 до 19 лет - как те, кто только претендует на стипендию, так и профессиональные танцоры, выпускники программы.

Все они по сигналу одновременно встали на пуанты под музыку Чайковского и в течение целой минуты быстро выполняли так называемые шажки бурре - особый хореографический элемент, при котором балерины быстро переносят свой вес с одной ноги на другую, стоя на пальцах или полупальцах.

Судья из спецкомиссии Книги рекордов Гиннеса Тина Ши официально зафиксировала мировой рекорд. Кстати, предыдущий рекорд составлял 306 балерин, одновременно стоящих на пуантах.