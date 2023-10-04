В США Палата представителей впервые в истории отправила своего спикера в отставку

Опубликовано: 04.10.2023 08:41 , Обновлено: 04.10.2023

Палата представителей Конгресса США отправила в отставку своего спикера, члена Республиканской партии Кевина Маккарти. Это первый подобный случай в политической истории страны.

Маккарти занимал пост спикера Палаты представителей почти 9 месяцев и его назначение также не было простым - его избрали лишь после рекордных 15 туров голосования. Срок пребывания Маккарти в должности спикера Палаты представителей также стало практически рекордно коротким - он занимал этот пост всего 269 дней (рекорд принадлежит конгрессмену Майклу Кэрру из Индианы, занимавшему пост спикера 257 дней).

Снятие политика с этой должности стало возможным после того, как против него выступила небольшая группа его же однопартийцев, которые придерживаются праворадикальных взглядов. Благодаря поддержке Демократической партии им удалось сместить своего лидера: всего за увольнение Маккарти было отдано 216 голосов, против – 210, сообщило CNN.

Предложение отстранить Маккарти от должности спикера было озвучено представителем Республиканской партии Мэттом Гетцем.Он обвинил своего лидера в заключении некоего “тайного соглашения” с представителями Демократической партии США и президентом Джо Байденом “в пользу Украины”, якобы согласившись поддержать принятие законопроекта о краткосрочном финансировании.

Кто займёт место Маккарти?

После отставки Маккарти Палата представителей США ушла на недельный перерыв. Функции спикера временно будет исполнять республиканец Патрик Макгенри. Его полномочия ограничиваются формальностями: они может объявлять перерыв в работе Палаты, закрывать заседание и выдвигать на голосование кандидатуры на должность спикера.

Уже на следующей неделе (предположительно, в среду, 11 октября) должно пройти голосование по выбору новой кандидатуры на пост спикера.

Сам Маккарти заявил, что больше не намерен баллотироваться на пост спикера, но готов поддержать своего преемника. А вот вопрос о том, останется ли он работать в Конгрессе, остается открытым, сообщило CNN.

Тем временем Белый дом призвал республиканцев “максимально быстро выбрать спикера”, “поскольку неотложные проблемы, стоящие перед США, не будут ждать”. Там выразили готовность ” добросовестно работать с обеими партиями в Конгрессе от имени американского народа”.